أحياء القاهرة تستعد لانتخابات الرئاسة بحملات نظافة ورفع الإشغالات (صور)

تشهد أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة استعدادات مكثفة للانتهاء من تجهيز مقار لجان الانتخابات الرئاسية ومحيطاتها، والتي تبدأ فعاليتها غدا وتستمر لمدة 3 أيام.

من جانبها، أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رفع درجة الاستعداد بكل مؤسسات ومصالح ومدارس المنطقة، وذلك لإجراء الانتخابات الرئاسية، مع المتابعة المستمرة للمقرات الانتخابية للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

إزالة الإشغالات

ووجهت نائب المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد بكل المقرات المخصصة، ومتابعة صلاحية كل وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه بالمقرات الانتخابية، مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها، ورفع كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق المؤدي للجان.

تجهيز المقرات الانتخابية

وشددت نائب المحافظ على جاهزية جميع المقرات الانتخابية، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات، بشكل يحقق الأمان واليسر، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، حيث تابعت جهود الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية لاعمال التجهيزات بمقرات لجان مدرسة سيد صالحة بحلوان ومدرسة الشهيد أحمد بدوي ومساكن أطلس بحي البساتين والمدارس بنطلق حي الخليفة والسيدة زينب.