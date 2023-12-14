بعد تحذيرات هيئة الدواء.. ما عقوبة بيع عقاقير مغشوشة؟

يلجأ بعض التجار إلى غش العديد من المنتجات التي تتواجد في الأسواق بهدف الربح السريع وزيادة المكاسب، ومن المنتجات التي تتعرض للغش ويتم تداولها في الأسواق هي الأدوية، إذ حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود 6 أنواع أدوية مغشوشة في السوق الدوائية، يجب الانتباه لها.

قانون العقوبات المصري تصدى لبيع وإتجار الأدوية المغشوشة بوضع عقوبات رادعة تتصدى لكل من يرتكب تلك الجريمة، وترصد «الوطن» في السطور التالية عقوبة بيع أدوية مغشوشة للمواطنيين، وفقا لمحمد عبد المجيد، الخبير القانوني.

عقوبة بيع أدوية مغشوشة

وقال عبد المجيد، إنّ بعض التجار تلجأ إلى بيع أدوية مغشوشة وتداولها في الأسواق بهدف الربح السريع، ولكن تصدى قانون العقوبات في المادة 7 منه لهذه الأفعال، ووضع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، والحبس لمدة لا تقل عن شهر، موضحا أنه في حال سببت تلك الأدوية ضررا مباشرا أو عاهة مستديمة، فإن العقوبة تتغلظ وتكون مدة السجن لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة من 200 ألف جنيه لـ500 ألف جنيه.

عقوبة الغش والتدليس

وأضاف الخبير القانوني أنّ القانون حظر على الشخص جلب الأدوية المغشوشة من الخارج أو تصنيعها دون ترخيص، وتكون عقوبته 7 سنوات، مضيفا أن قانون العقوبات غلظ عقوبة الغش والتدليس في المادة 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون سنة 1994.