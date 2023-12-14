هيئة الدواء ترصد 4 علامات.. كيف يمكن التفرقة بين العبوات المغشوشة والأصلية؟

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن علامات يمكن عن طريقها التفرقة بين عبوات الأدوية المغشوشة والأصلية، خاصة مع صدور عدة تقارير من جانبها للتحذير عن وجود بعض العقاقير المغشوشة في السوق المحلية.

كيف يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والمغشوشة؟

ونوهت هيئة الدواء، إلى أنَّ التفرقة بين عبوات الأدوية المغشوشة والأصلية، تختلف حسب نوع الدواء، موضحة أنَّه على سبيل المثال بالنسبة لعقار «polyvinylpyrrolidon»، يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والمغشوشة له من خلال تاريخ الإنتاج المدون على العبوة إذ أن العبوة الأصيلة يكون فيها رقم التشغيلة الوارد من الشركة مختلف عن تاريخ الإنتاج، وبالنسبة للعبوة المقلدة يكون رقم التشغيلة المدون عليها 5220075 وهو رقم خاطئ.

وبالنسبة لعقار «L-Carnitine syrup»، العبوات المقلدة منه لا يوجد بها لوجو «ميباكو» أسفل الملصق، كما أنَّ تاريخ الإنتاج لا يكون مذكورًا، أما العبوات الأصلية فغطاء الزجاجة يكون مطبوع عليه لوجو الشركة باللون الزيتي، والعبوات المقلدة لون الغطاء يكون بالأخضر الفاتح.

التفرقة من خلال الكرتون وشكل العبوات والزجاجات

ورصدت هيئة الدواء المصرية 4 علامات عامة يمكن بها التفرقة بين العبوات التقليدية والمغشوشة:

1- يمكن التفرقة بين عبوات الأدوية المغشوشة والأصلية من خلال علبة الكرتون الخارجي.

2- الوجه السفلي للعبوة الخارجية والشريط الداخلي يكون محفور بداخله البيانات، وهذا يكون غير موجود بالعبوات المقلدة.

3- زجاجات الأدوية الأصلية يوجد بها علامة على شكل رقم 8 بالحافة، فيما توجد علامة على شكل رقم 4 بالعبوات المقلدة.

4- في العبوات الأصلية رقم التشغيلة على العبوة الخارجية يكون 7 أما العبوة المقلدة يكون رقم 8.