هاشتاج «كابيتانو مصر» يتخطى 300 مليون مشاهدة على «تيك توك»

تخطى هاشتاج «كابيتانو مصر»، إحدى البرامج التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، 300 مليون مشاهدة على منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك»، حسبما أعلن الإعلامي أحمد فايق عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك».

ويهدف برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف مواهب كرة القدم في مصر والشرق الأوسط، فى ظل الدعم اللا محدود من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالرياضة.

وبدأ الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر»، في شهر سبتمبر الماضي، إذ تُذاع حلقات البرنامج بصورة حصرية على قناة «أون» يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام التاسعة مساء.

وكانت من أبرز الشروط للتقديم على الموسم الثاني بالبرنامج تتمثل في: أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 «14 سنة» الحضور بصورة شهادة الميلا، وألا يكون مسجل بأي ناد أو هيئة رياضية.