لقطة طريفة بـ«كابيتانو مصر».. سمير كمونة على «عربية فول» (فيديو)

خلال عرض حلقة اليوم من برنامج «كابيتانو مصر» ظهرت لقطة طريفة للكابتن سمير كمونة، لاعب الأهلي والمنتخب السابق، واقفًا على عربة فول.

يذكر أن برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم بمصر، يذاع على شاشة «ON»، يومي الخميس والجمعة في تمام الثامنة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة «On Time Sports».

والبرنامج هو مشروع لاكتشاف المواهب الرياضية لكرة القدم، الذي تنفذه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.