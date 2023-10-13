إصابة مقدم «كابيتانو مصر» بتحدي «الدبل كيك».. (فيديو)

شهدت حلقة اليوم من برنامج «كابيتانو مصر»، إصابة عمرو نصوحي، مقدم البرنامج، أثناء محاولته تنفيذ «دبل كيك»، وعقب سقوطه على أرضية الملعب تدخل الفريق الطبي على الفور وتم التعامل مع الإصابة وإتمام الشفاء ليقوم نصوحي بإكمال الحلقة.

برنامج « كابيتانو مصر» يذاع على شاشة «ON»، يومي الخميس والجمعة في تمام الثامنة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة «On Time Sports»، وهو برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم من كل محافظات مصر.

وبرنامج «كابيتانو مصر»، تنفذه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.