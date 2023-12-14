طلاب «هندسة الإسكندرية» يحققون مراكز متقدمة في مشروعات التخرج بجامعة لويفيل الأمريكية

حصد 4 طلاب من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الملتحقين بالدراسة بجامعة لويفيل الأمريكية بنظام (2+2) على مراكز متقدمة في مسابقة مشروعات التخرج، تمثلت في المركز الأول لطالبة والمركز الثالث للثلاث طلاب الآخرين.

أسماء ومراكز الطلاب المتفوقين بجامعة لويفيل الامريكية

وتمثلت أسماء الطلاب ومراكزهم بجامعة لويفيل الامريكية كالتالي:

- الطالبة سارة إيهاب، قسم الهندسة الحيوية الطبية وحصلت على المركز الأول.

- الطلاب صامويل إبراهيم، ويوسف بخيت، وعمر سالم، وحصلوا على المركز الثالث، في نفس المسابقة.

برنامج الشهادة المزدوجة مع جامعة لويفيل الأمريكية

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية اليوم، فأن الاتفاقية الموقعة بين جامعة الإسكندرية وجامعة لويفيل تتيح لطلاب كلية الهندسة القبول ببرنامج الشهادة المزدوجة مع جامعة لويفيل الأمريكية فى برنامجى «الهندسة الحيوية، وعلوم وهندسة الحاسب» .

الطلاب يحصدون درجتي البكالوريوس من الإسكندرية وامريكا

وأوضحوا أنه بموجب تلك الاتفاقية فإن الطالب يحصل على درجة علمية مزدوجة، حيث يحصل على بكالوريوس من الجامعة الأمريكية وبكالوريوس أخر من جامعة الإسكندرية، كما يدرس الطالب بموجب هذه الاتفاقية، أول سنتين بجامعته الحالية والسنتين التاليتين في جامعة لويفيل.