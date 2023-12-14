ناردين فرج تكشف بدايات دخولها العمل الإذاعي: أحد أصدقاء العائلة ساعدني

كشفت الإعلامية والفنانة ناردين فرج تفاصيل دخولها مجال العمل الإذاعي، موضحة أنَّها في البداية تخرجت من كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، ثم تزوجت وانتقلت للقاهرة.

ناردين فرج تتحدث عن تفاصيل دخولها المجال الإذاعي

أضافت ناردين فرج خلال حوارها ببرنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة «ON»، أنَّها كانت تستمع دوماً للإذاعة وتتمنى لو أنَّها أصبحت من مذيعيها، فقررت دخول هذا المجال، وتواصلت مع مسؤول بالإذاعة حينها كان صديقاً للعائلة، وطلبت منه أن تخضع لاختبار ويروا إنَّ كانت مناسبة أم لا.

تابعت: «قلت له أنا عاوزة أجرب، اعملي اختبار وشوف لو هنفع، ولما عملت الاختبار كان ساعتها أحمد يونس هو اللي في الراديو، وبالصدفة كان يونس مقررة ياخد فترة ميشتغلش فيها.. فأخدوني بسرعة جدا مكانه».

ناردين فرج تتحدث عن بداياتها

واصلت ناردين فرج: «قالوا لي هو قدامه شهر وهيمشي فلازم يعلمك خلال الفترة دي عشان تبدأي على طول، فقعدت شهر بحاله جنب أحمد يونس بتفرج عليه ومكنش بيكلمني خالص.. لحد ما في يوم قالي اقعدي على الميكسر أنا رايح مشوار ربع ساعة وجاي، وكان برنامج هوا قلت له ازاي لوحدي؟ قالي اشتغلي أنا ماشي.. فطبقت اللي شوفته بيعمله والدنيا مشيت».

وعن رأيها في أحمد يونس قالت: «بحترمه جدا وبعتز بيه.. هو أول واحد علمني ازاي اقعد على ميكسر وأشغل المزيكا واتكلم واحضّر للحلقة».