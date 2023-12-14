ناردين فرج: طلبت حذف الخيانة من مسلسل صوت وصورة.. والمخرج رفض

تحدّثت الفنانة ناردين فرج، عن دورها في مسلسل صوت وصورة الذي عُرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا على شاشة قناة dmc، موضحة أنّه كان لديها تخوفات كبيرة من قبول تجسيد شخصية المحامية ماجدة علوان.

وأضافت ناردين فرج، خلال حوارها ببرنامج معكم منى الشاذلي على قناة on tv، أنّها في البداية لم تكن تريد تقديم الدور حتى لا يكرهها الجمهور، قائلة: «لما كلمني المخرج محمود عبد التواب وقرأت الدور لقيتها ست شريرة معندهاش أي ضمير، خوفت الناس تكرهني وقلت له عمري ما تخيلت في حياتي أعمل دور زي ده».

مسلسل صوت وصورة

وتابعت ناردين فرج: «المخرج قعد يكلمني ويقولي أنتِ هتعمليه كويس، وإنّ شخصية المحامية دي بتكسب أي قضية، أنا حبيت تنوع طريقة شخصية ماجدة علوان في التعامل مع شخصيات المسلسل، لكن خوفت من جزئية الخيانة لما يظهر إنّها كانت متجوزة من جوز صاحبتها».

وواصلت: «الورق اتكتب واحنا بنصور، اتفاجئت إن ماجدة هتطلع متجوزة عصام الصياد، قلت مش معقول الست دي هتطلع دنيئة بالشكل ده ومعندهاش أي مبادئ لدرجة إنّها تخون صاحبتها، وقلت للمخرج لو نشيل حتة الخيانة دي، قالي لا أنا عايز الناس تكره الشخصية خالص».