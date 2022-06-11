وصول ناردين فرج وشريف نور الدين وعمرو منسي لحفل توزيع جوائز eea

بدأ منذ قليل توافد الفنانين على حفل توزيع جوائز eea التي تقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة تحت سفح الأهرامات.

عمرو منسي وناردين فرج أول الحضور

كانت بداية الوصول مع المهندس عمرو منسي مدير عمليات مهرجان الجونة، وناردين فرج، وشريف نور الدين، من المقرر يقام حفل في نهاية توزيع الجوائز بحضور الفنان عمرو دياب.

حفل توزيع جوائز eea، هو تكريم لألمع رواد الأعمال في البلاد، عبر مختلف الصناعات في ليلة مليئة بالسحر والتواصل والترفيه وقبل كل شيء التقدير.

إعلان القائمة النهائية

وكانت شركة «Egypt’s Entrepreneur Awards» بالتعاون مع شركة تطوير مصر العقارية كشريك استراتيجي، أعلنت عن القائمة النهائية من المرشحين بالـEEA النسخة الثانية، حيث شهدت المسابقة تقدم مئات رواد الأعمال في أكثر من 17 مجالاً مختلفاً، وترشح للتصفيات 91 متسابقاً.

مسابقة جوائز ريادة الأعمال في مصر «EEA» في نسختها الثانية

والجدير بالذكر أن مسابقة جوائز ريادة الأعمال في مصر «EEA» في نسختها الثانية تقام بالتعاون مع شركة تطوير مصر العقارية كشريك استراتيجي، والبنك الراعي الرسمي EG Bank، وشركتي Orange وPepsiCo للعام الثاني، والشريك الإعلامي Startup Scene، والشريك الرسمي في مجال الأزياء Concrete، وشريك التحول الرقمي e-finance، واستضافة Kundalini للحدث النهائي، والشريك التكنولوجي Collard، والشريك القانوني Levari، والشركاء في مجال النظام البيئي وهم Endeavor ولجنة EIC (ريادة الأعمال والابتكار) في AmCham.