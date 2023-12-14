الموعد الجديد لعرض «قلوب عامرة» على شاشة «ON» والقناة الأولى

تواصل الدكتورة نادية عمارة تقديم برنامجها «قلوب عامرة» على قناة ON فيما يُعرض بمواعيد جديدة بداية من يوم السبت المقبل 16 ديسمبر.

موعد برنامج «قلوب عامرة»

«قلوب عامرة» سيذاع على قناة «ON» بداية من السبت في تمام الساعة 5 مساء، كما سيذاع في الوقت نفسه على القناة الأولى المصرية.

البرنامج ديني اجتماعي يومي يبث على الهواء مباشرة من السبت إلى الأربعاء تعده وتقدمه الداعية الإسلامية المتخصصة في الدراسات الإسلامية الدكتورة نادية عمارة.

مواضيع برنامج «قلوب عامرة»

ويعالج البرنامج العديد من الموضوعات الدينية الحياتية من منظور إسلامي، وكذلك يعرض العديد من الموضوعات الدينية والاجتماعية المختلفة في شتى الفروع في تفسير القرآن الكريم وكذلك الفقه وخلافه.