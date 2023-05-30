الداعية نادية عمارة على قناة الناس: من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا

نشرت قناة الناس، فيديو قصير «ريلز» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، تحت عنوان «دعاء مؤثر.. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا».

دعاء مؤثر بصوت الداعية الإسلامية

وقالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية: «يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والإنعام، يا الله يا حكيم نسألك أن ترزقنا الحكمة، فإن من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها ميعادنا، وأجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأجعل الموت راحة لنا من كل شر».

وأضافت: «الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.