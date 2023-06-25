دعاء مؤثر بصوت الداعية نادية عمارة على قناة الناس: اللهم تقبل توبتنا وأجب دعوتنا

نشرت قناة «الناس»، فيديو قصير «ريلز» عبر صفحتها على فيس بوك، للداعية الإسلامية نادية عمارة، تحت عنوان «دعاء مؤثر.. اللهم يا رب اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين».

دعاء إلى الله عز وجل

ودعت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، الله عز وجل، قائلة: «الله يا رحمن، يا رحيم، يا حي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين، اللهم اجعلنا لك شاكرين وذاكرين ورهابين وطائعين ومطيعين، واجعلنا إليك مخبتين وأواهين ومنيبين، اللهم تقبل توبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وثبت حجتنا».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.