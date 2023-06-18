دعاء خاشع بصوت نادية عمارة عبر قناة الناس.. «اللهم نسألك الخير كله»

نشرت قناة «الناس»، فيديو قصير «ريلز» عبر صفحتها على فيس بوك، للداعية الإسلامية نادية عمارة، تحت عنوان «اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون».

دعاء إلى الله عز وجل

ودعت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، الله عز وجل، قائلة: «الله يا رحمن، يا رحيم، يا حي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم يا ربنا لك الحمد كله، ولك الملك كله وبيديك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله».

وأضافت «عمارة»، خلال حوارها المذاع عبر قناة «الناس»: «نسألك يا الله من خير ما سألك عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسوك سيدنا محمد وعبادك الصالحين، والحمد لله وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين».

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.