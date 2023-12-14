أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 150 ألف جنيه.. يمكن شراؤها قبل 2024

توفر السيارات المستعملة حلاً بديلاً لشراء السيارات الجديدة، نظراً لأن أسعارها عادةً ما تكون منخفضة، مقارنةً بأسعار السيارات الجديدة، كما أنه يمكن شراؤها بأسعار تتناسب مع أصحاب الميزانيات المتوسطة، وتختلف أسعار السيارات المستعملة حسب حالتها ومواصفاتها ومدة استعمالها.

تستعرض «الوطن» فى السطور التالية، أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات مستعملة، بأقل من 150 ألف جنيه، وفقاً لعدد من منصات بيع السيارات الجديدة والمستعملة على الإنترنت.

أسعار السيارات المستعملة

وجاءت الأسعار والأنواع والمواصفات كالتالي:

- سيارة هيواندى اكسيل، موديل 1994، مستعملة، عداد 220 ألف كيلومتر، موتور 1500 سي سي، لون أخضر غامق، وتأتى هذه السيارة بسعر 65 ألف جنيه.

- سيارة نيسان داتسون، موديل 1983،مستعملة، عداد 236 ألف كيلومتر، موتور 1600 سي سي ناقل حركة اتوماتيك، لون بنى، وتأتى هذه السيارة بسعر 75 ألف جنيه.

- سيارة أوبل فيكترا، موديل 1995، مستعملة، عداد 200 الف كيلومتر، موتور 1998 سي سي، ناقل حركة أتوماتيك، لون أزرق، بسعر فى حدود الـ 90 الف جنيه.

مرسيدس موديل 1977 سعرها حوالي 100 الف جنيه

-سيارة مرسيدس، موديل 1977، مستعملة، عداد 200 ألف كيلومتر، موتور 2800 سي سي، ناقل حركة اتوماتيك، لون بنى بسعر حوالي 100 ألف جنيه تقريبا على حسب حالة السيارة.

-سيارة شيفروليه لانوس، موديل 2011، مستعملة، عداد 180 ألف كيلومتر موتور 1500 سي سي لون أسود، وتأتى هذه السيارة بسعر 135 ألف جنيه.