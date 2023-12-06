رفع إنتاج مصر من السيارات إلى مليون مركبة سنويا بحلول 2030 (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «البرنامج الوطني لصناعة السيارات.. رفع إنتاجية مصر من السيارات إلى مليون سيارة سنويا بحلول 2030».

وجاء في التقرير: «خطة متكاملة تعمل عليها مصر من أجل تصنيع السيارات الكهربائية والأتوبيس الكهربائي بالتعاون مع القطاع الخاص للوصول إلى مليون سيارة سنويا بحلول عام 2030، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة للحد من التغيرات المناخية والابتعاد عن المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري من أجل الحفاظ على البيئة بنسبة مكون محلي في التصنيع للسيارات الملاكي من 45% إلى 50% والأتوبيسات من 65% إلى 80% تقريبا».

وتابع التقرير: «حرص خاص يتم العمل عليه بشكل مكثف من جانب الحكومة المصرية من أجل زيادة التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص، مثل الاتفاق الأخير الذي تم بين المجلس الوطني لصناعة السيارات ممثلا للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، لإنشاء أول مشروع عملاق لصناعة السيارات في مصر، من خلال تجمع لـ3 من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، واتفاق أطراف الاتفاقات الإطارية على التعاون الملزم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة».