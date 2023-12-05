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محافظ بني سويف يوجه بشن حملات لمنع انتظار السيارات أمام لجان الانتخابات الرئاسية

كتب:

عمرو رجب
08:50 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
محافظ بني سويف يوجه بشن حملات لمنع انتظار السيارات أمام لجان الانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا لمراجعة خطة المحافظة الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبا المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة.

جاهزية المقار الانتخابية ولجان التصويت في بني سويف 

وناقش المحافظ موقف جاهزية المقار الانتخابية ولجان الاقتراع والتصويت، والاطمئنان على توافر كافة التجهيزات بها وأعمال المرافق من كهرباء ومياه وصرف وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والمطلوبة من أماكن الانتظار، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى خلال إدلائهم بأصواتهم.

تكثيف أعمال النظافة بمحيط المقار الانتخابية 

وشدد محافظ بني سويف على أهمية المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها، موجها بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها.

وأكد محافظ بني سويف على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت. 

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