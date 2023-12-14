الأولى في حشو العصب.. «أسنان الدقهلية» تفوز بمسابقة الإدارة المركزية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فوز إدارة طب الأسنان بالدقهلية بالمركز الأول في حشو العصب، إذ حصدت مراكز متقدمة في مسابقة الإدارة المركزية لطب الأسنان، اليوم 14 ديسمبر.

فوز أسنان الدقهلية بالمركز الأول لحشو العصب

وأشار مكين، في بيان له، إلى أنّ إدارة طب الأسنان في محافظة الدقهلية حصدت المركز الأول في Endodontic حشو عصب بحالة للدكتور أحمد عماد مستشفى دماص، والمركز الثاني في Operative حشو عادي بحالة للدكتور محمد خاطر مستشفى دماص.

مسابقة طب الأسنان بالإدارة المركزية

وأضاف مكين أن المسابقة الخاصة بطب الأسنان أقيمت بأكاديمية الأميرة فاطمة تحت رعاية الدكتور وليد السيسي، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، بعد أن اشتركت بها جميع محافظات مصر بواقع 5 حالات من كل محافظة. وتم تكريم الفائزين وتقديم شهادات تقدير لهم.