محافظة الجيزة تعلن غلق أسفل كوبري 8 بطريق الواحات لمدة يومان

أعلنت محافظة الجيزة غلق كلي أسفل كوبري 8 الكائن تحديدا أعلى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات، لمدة يومان، لتنفيذ أعمال إزالة ورفع الكمر المعدني، ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

غلق كلي أسفل الكوبرى بطريق الواحات

وأشارت المحافظة إلى أن غلق كوبري طريق الواحات سيبدأ غدا من الساعة الـ12 صباحا وحتى 6 صباحا يوم السبت، إذ ستجرى الأعمال على مدار 24 ساعة، وأوضحت أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستنفذ التحويلة المرورية الآتية:

استحداث طريق بديل

استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الإيمن لمنطقة الأعمال أسفل الكوبري، لتحويل حركة المرور خلال أعمال رفع الكمر المشار اليه.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة على تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال، لإرشاد وتوعية المواطنين بوجود منطقة أعمال، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل، لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.