إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية.

التصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي

كما شددت نائب محافظ البحيرة على التصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات إزالة تعديات في البحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز عن إزالة 16 حالات تعد بمساحة 1887 مترا مربع عبارة عن إزالة:

- 12حالة تعد بمساحة 1070 مترا مربع بنطاق قرى زاوية غزال والأبعادية ودسونس أم دينار وأفلاقة بدمنهور عبارة عن مبان بالطوب الأبيض وأسوار بالطوب الأبيض وردم حفر لعمل قواعد.

- حالة تعدي بمساحة 441 متر مربع عبارة عن مبني بالطوب الابيض بقرية السعيدية بنطاق الوحدة لقرية فيشا بالمحمودية.

- حالة تعدي بمساحة 226 متر مربع عبارة عن أسوار طولية و عرضية بالطوب الأبيض و المون الأسمنتية و شدات خشبيه بالدلنجات.

- حالتي تعدي بمساحة 150 متر مربع عبارة عن مبان بالطوب الأبيض وفك شدات خشبية بكفر الدوار.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف