فرمان عاجل من فيفا مع اتحاد جدة بسبب الأهلي قبل صدام المونديال

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرارًا نهائيًا جديدًا لفريق اتحاد جدة السعودي قبل 24 ساعة من صدامه أمام نظيره النادي الأهلي، المقرر له مساء غد الجمعة، في إطار منافسات الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية 2023، والذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)

وتم تغيير موقع رابطة مشجعي فريق اتحاد جدة في مباراتهم أمام النادي الأهلي داخل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) وفقا لأوامر «فيفا» الأخيرة قبل المباراة بعدد من الساعات.

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