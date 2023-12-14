3 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي واتحاد جدة بمونديال الأندية

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق اتحاد جدة السعودي، مساء غدًا الجمعة، في مباراة الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية، والمقرر لها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

وتبدأ مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة و9 بتوقيت السعودية، وسيتم بث المباراة من خلال شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC لكنها مشفرة وليست مجانية، بالإضافة إلى منصات «فيفا» الرقمية.

ويوجد هناك 3 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية.

لمعرفة تفاصيل الخبر اضغط هنا