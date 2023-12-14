كيفية مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية.. مدحت شلبي معلقا

ليست مجرد مباراة بالنسبة للأهلي واتحاد جدة، تلك التي ستجمع الثنائي في إطار منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد انتصار النمور على أوكلاند سيتي، بثلاثية نظيفة، في المباراة الافتتاحية للمونديال لعام 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

اتحاد جدة ضرب موعدًا مع الأهلي، غدا الجمعة، 15 ديسمبر 2023، في الساعة الثامنة مساءً، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة بالسعودية، على أن تنقل عبر عدد من القنوات، يرصد التقرير أبرزها.

تنقل مباراة الأهلي واتحاد جدة عبر قنوات الرياضية السعودية «ssc»، على أن يتولى مدحت شلبي التعليق على مجريات الأحداث خلال اللقاء، مثلما أعلن قبل ساعات قليلة، عبر منصات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

طريقة تثبيت قناة الرياضية السعودية «ssc»

قناة SSC الرياضية السعودية تبث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وكأس العالم للأندية، وكأس آسيا، وغيرها من المسابقات الرياضية الأخرى. ويمكن استقبال القناة على ثلاثة أقمار صناعية مختلفة، وهي:

القمر الصناعي نايل سات: التردد 12523، الاستقطاب عمودي، معامل تصحيح الخطأ ¾، معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي عرب سات: التردد 12380، الاستقطاب رأسي، معامل تصحيح الخطأ ⅚، معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي بدر سات: التردد 12418، الاستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ ¾، معدل الترميز 27500.

اتحاد جدة يشارك في البطولة العالمية ممثلًا عن البلد المستضيف للحدث، بينما يظهر الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ11 طوال مسيرته، ويأمل تلك النسخة في الوصول إلى النهائي وحصد اللقب رغم صعوبة مشواره نحو تحقيق هذا الحلم، في ظل وجود مانشستر سيتي بطل أوروبا.