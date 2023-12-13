كيف تحصل على دخل 4 آلاف جنيه شهريا من شهادة البنك الأهلي؟

يقدم البنك الأهلي المصري عددا من الشهادات الادخارية بعملات مختلفة، من بينها الشهادة البلاتينية ذات العائد 19% سنويًا، التي تعد الأعلى في الأهلي المصري بالعملة المحلية، وفي حال شراء شهادة بقيمة 253 ألف جنيه، يمكن الحصول على 4 آلاف جنيه شهريًا.

الشهادة البلاتينية، مدتها 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، والعائد سنويًا، ويصرف بشكل شهري.

تفاصيل الشهادة البلاتينية الثلاثية

ويتيح البنك الأهلي المصري إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات البلاتينية الثلاثية ذات العائد 19%، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

لا يمكن استرداد الشهادة البلاتينية الثلاثية قبل مرور 6 أشهر اعتبارًا من اليوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

احتساب العائد من الشهادة

ويبدأ احتساب العائد على الشهادة البلاتينية الثلاثية في البنك الأهلي المصري من اليوم العمل التالي ليوم الشراء، ويكون العائد ثابتا طوال مدة الشهادة.