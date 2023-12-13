قبل مواجهة الأهلي.. كيف دخلت جماهير اتحاد جدة التاريخ في كأس العالم؟

48 ساعة، تفصل جماهير الأهلي عن مواجهة مرتقبة، حين يقص شريط افتتاحه لبطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بعد أن ضرب اتحاد جدة السعودي موعدا ناريا معه، في ربع نهائي البطولة، عقب تخطي عقبة أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة.

قبل المواجهة المرتقبة، فرضت جماهير اتحاد جدة نفسها على الساحة، لتصبح حديث كأس العالم للأندية، بعدما سجلت اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ البطولة التي تضم صفوة أندية العالم.

جماهير اتحاد جدة تسجل حضورا تاريخيا في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية

«الأعلى حضورا في التاريخ»، هكذا أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي «فيفا»، أن جماهير اتحاد جدة، سجلت الحضور الأعلى في تاريخ المباريات الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية، أمام أوكلاند سيتي.

وصل الحضور الجماهيري لمؤازرة «الزعيم»، إلى 50 ألفا و248 مشجعا، داخل مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الشهير بـ«الجوهرة المشعة».

كيف خطفت جماهير اتحاد جدة الأضواء قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية؟

ولعبت جماهير بطل الدوري السعودي في نسخته الماضية، دورا محوريا في فوز فريقها بثلاثية على أوكلاند سيتي، ليحجز مقعده في ربع نهائي البطولة التي تستضيفها بلادهم.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره اتحاد جدة، على أرضه ووسط جماهيره، بحثا عن حجز بطاقة التأهل لنصف نهائي المونديال، والاقتراب خطوة من حصد ميدالية جديدة بالبطولة، في اللقاء المقرر له الثامنة مساء بعد غدٍ الجمعة، بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.