نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع انتظام العملية التعليمية بكلية البنات

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرعي البنات والوجه البحري؛ جولة تفقدية إلى كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، وكان في استقباله الدكتور حمدي صلاح الهدهد، عميد الكلية.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع انتظام العملية التعليمية

وتفقد نائب رئيس الجامعة القاعات الدراسية للطالبات، واطمأن على انتظام العملية التعليمية، ووقف على جاهزية الكلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي سوف تنطلق خلال الأسابيع المقبلة، كما تفقد نائب رئيس الجامعة المدينة الجامعية للطالبات، وقام بالاطمئنان على المطبخ، وإعداد وجبات الطعام للطالبات، مشددًا على أهمية الاهتمام بالنظافة والنظام، كما تابع تواريخ الإنتاج والصلاحية للأغذية التي تورد للمدينة الجامعية.

وتناقش نائب رئيس الجامعة مع عميد الكلية حول بعض الطلبات التي تحتاجها الكلية، سواء في العملية التعليمية أو المدينة الجامعية، ووعد نائب رئيس الجامعة برفع وعرض هذه الطلبات على فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ للعمل على تلبية المتاح منها خلال الفترة المقبلة.