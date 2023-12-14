رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج دفعة جديدة من «طب دمياط»: التزموا أمانة العلم

هنأ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خريجي الدفعة 23 بكلية طب بنين الأزهر بدمياط، مهنئًا أسرهم بهذا اليوم، خلال إلقاء كلمته في احتفالية تخريج الدفعة 23 بكلية طب البنين في دمياط.

وحث رئيس جامعة الأزهر، خريجي الدفعة على الجد والاجتهاد في الحياة العملية: «احرصوا على أن تكونوا صورة حسنة للطبيب الأزهري الذي يتميز عن غيره من الأطباء بدراسة علوم الدين والدنيا جنبًا إلى جنب».

وتابع: «عليكم أن تعكسوا منهج الأزهر الوسطي المعتدل من خلال تعاملكم مع مرضاكم، والتزموا أمانة العلم، وحافظوا على شرف رسالة الطبيب، وكونوا على حذر من الخطأ».