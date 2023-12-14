نائب رئيس جامعة الأزهر يوجّه رسالة لخريجي «الطب»: حافظوا على أسرار مرضاكم

شهد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، فعاليات حفل تخريج الدفعة 23 بكلية طب البنين في دمياط التي عقدت بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وهنأ الدكتور محمود صديق، الخريجين بهذا اليوم، قائلًا: «يسعدني أن أقدم لكم التهنئة بتخرجكم طلاب أمس وزملاء اليوم، فأهلًا ومرحبًا بانضامكم لصفوف الجيش الأبيض، حاملين أمانة العلم»، مشيرا إلى أنّ الطبيب يختلف عن غيره فهو يحمل أمانة العلم، وهو كامل في إنسانيته؛ لأن الناس تفزع إليه وقت الشدة، فالمريض يلجأ إليك بعد الله أملًا في الشفاء، فأنت سبب لذلك يجب أن تلتزم وتؤمن برسالة الطب.

وحثّ نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث الخريجين، على أن يكونوا أوفياء لأسرهم الذين تعبوا وسهروا من أجل هذا اليوم الطيب يوم التخرج، كما نصحهم بأن يكونوا أوفياء لأساتذتهم، وأن تكونوا أوفياء فيما بينهم كزملاء في الجيش الأبيض متحابين متعاونين.

وأضاف: «عليكم أن تكونوا أمناء مع مرضاكم، لا ترهقوهم وتحملوهم همومًا فوق همومهم، لا تطلبوا منهم فحوصات أو تحاليل غير مطلوبة، كونوا على الدوام ملائكة رحمة، وحافظوا على أسرار مرضاكم، ودعواتي لكم بالتوفيق في قابل أيامكم».