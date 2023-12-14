مقارنة سريعة بين أشكال الألماس لعشاق المجوهرات.. اعرف الأنسب والأرخص

تفضل كثير من السيدات شراء الألماس أو المشغولات الذهبية التي تحتوي على فصوص الألماس، كما يتجه البعض لشرائها كاستثمار لحفظ قيمة المال، ويتميز الألماس بمظهر جمالي فريد، ما يجعله خاطفا للأنظار.

مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث الذهب، تشير إلى أن أحجار الألماس لها عديد من الأشكال التي تختلف من شكل لآخر، كما أن لكل شكل استخدام ودلالة معينة.

المستدير والقلب والبيضاوي أبرز الأشكال

الفصوص المستدير Round، من أكثر أشكال الفصوص المستخدمة في الخواتم الشعبية والكلاسيكية، وهو من الأشكال التقليدية لخواتم الخطوبة، وتشكل أكتر من 50% من مشتريات الألماس.

والبيضاوي Oval، وهو الشكل الآخر، ويشبه بشكل كبير القطع المستديرة من الألماس، ويتميز بالمظهر الفريد المطول البيضاوي، ما يجعلها تعطي مظهر أصابع أطول وأنحف، كما أنه يخلق تنوعا أكتر من أشكال خواتم الخطوبة والحلقان والسلاسل وغيرها.

شكل الألماس الأميرة Princess، تعتبر من أكتر الأشكال طلبا بعد الشكل المستدير، خاصة أنه يجمع بين شكل أحجار الألماس المستدير والمربع، ويعتبر أقل تكلفة من الشكل المستدير، وهذا نظرا لقلة الهدر أثناء التقطيع.

عيوب الألماس شكل القلب

يوجد شكل القلب Heart، وهو من أكثر الأشكال اللي تتطلب احترافية ومهارة في التصنيع ليظهر بشكل متناسق، ومؤخرا أصبح من أكثر الأشكال شهرة، ويعتبر أرخص بنسبة من 15% إلى 20% من الشكل المستدير، لكن من عيوبه أن الطرف المدبب في آخر القلب منطقة حساسة جدا، ويمكن أن تتلف بسهولة، لذلك في معظم الأحيان يتم وضع حماية له على شكل «V» بشكل مدبب.

الشكل المشع المتوهج Radiant، يجمع بين الشكل المستدير والشكل العريض الذي يتم قطعه لقطع الزمرد، ويوجد منه شكلين، هما المستطيل والمربع، وهو يعطي انطباع الطول على الإصبع.