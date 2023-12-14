ارتفاع أسعار الذهب العالمية بنسبة 1.9%.. وتوقعات بخفض أسعار الفائدة

أعلنت مؤسسة جولد بيليون العاملة، في مجال أبحاث وتقارير الذهب وتداوله إنّ أسعار الذهب العالمية ارتفعت بنسبة 1.9% لتسجل أعلى مستوى لها، اليوم، عند 2021 دولار للأونصة، وهذا ما جاء بعد انعقاد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، أمس، تثبيت أسعار الفائدة عند 5.25% - 5.50%، وهو ما جاء وفق توقعات السوق باتجاه الفيدرالي لتثبيت السعر، خاصة وأن التصريحات التي جاءت أمس خلال اجتماع الفيدرالي أشارت إلى أنه قد تم الانتهاء من اتخاذ الاتجاه التشددي النقدي، خاصة مع تراجع مستوى التضخم في وقت قصير.

توقعات بخفض الفائدة 100 نقطة

ومع اتجاه الفيدرالي لتثبيت سعر الفائدة وزيادة التوقعات حول الاتجاه إلى خفضها في 2024، اتجهت أسعار الذهب العالمية إلى الارتفاع بشكل كبير، خاصة مع تراجع الدولار، وتوقعات خفض الفائدة.

وأصبح الذهب عقب هذه التوقعات الوعاء الادخاري الذي يعتبر الأمن في ذلك الوقت، خاصة مع زيادة الطلب علية وارتفاع سعره عقب قرار الفيدرالي الأمريكي.

الدولار ينخفض 0.4%

وانخفضت قيمة الدولار الأمريكي بأكثر من 0.4%، خلال جلسة أمس، متأثرًا بقرارات البنك الفيدرالي، وهو ما جعل الذهب الأفضل وأرخص بالنسبة للمستثمرين والذي يمكن شراؤه.

واقتربت توقعات البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة في 2024 من توقعات الأسواق التي وضعت احتمالات لخفض الفائدة خلال العام المقبل بمقدار 100 نقطة أساس، وهو الأمر الذي تسبب في حركة السوق الكبيرة بعد الاجتماع لتصبح أسعار الفائدة 4.25%.