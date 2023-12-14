جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ.. تنطلق 18 يناير

كشف مصدر مطلع، بمديرية التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ، ستنطلق مع حلول يوم 18 يناير 2024، على نطاق جميع مدارس الإقليم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة كفر الشيخ

وأوضح المصدر المطلع، بتعليم كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ، الرسمية واللغات، سيكون كالتالي:

- يوم الخميس، 18 يناير، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، التي تبدأ من الساعة 9 حتى 11.30، ساعتان ونصف، مادة التربية الدينية، وتبدأ من الساعة 12 حتى 1:30.

- يوم الأحد، 21 يناير، امتحان مادة الجبر، التي تبدأ من الساعة 9 حتى 11، مادة العلوم من الساعة 11:30 حتى 12:30.

- الاثنين، 22 يناير، امتحان مادة الهندسة، التي تبدأ من الساعة 9 حتى 11، ساعتان، مادة الحاسب الآلي من الساعة 11:30 حتى 12:30.

- الثلاثاء، 22 يناير، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى 11، ساعتان، مادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30، ساعتان.

- الأربعاء 24 يناير، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، التي تبدء من الساعة 9 حتى 11، ساعتان.

13 إدارة تعليمية في كفر الشيخ

وأشار إلى أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ستكون على نطاق 13 إدارة تعليمية، في محافظة كفر الشيخ.