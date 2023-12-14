توزيع 10 أطنان من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو في طما

قامت الوحدة المحلية لمركز طما بالتنسيق والتعاون مع إدارة التموين بطما، بتوزيع 10 أطنان من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو على عدة مجالس قروية بالمركز، وذلك في إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين ومحاربة الجشع والاستغلال.

التأكد من توافر السلع وصلاحيتها

كما زارت المحلات التجارية وتأكدت من توافر السلع وإعلان الأسعار فيها، حيث شملت المراجعة عددًا من المحلات والمخازن الخاصة بالسلع الغذائية في نطاق المركز، وتم التأكد من توافر السلع وصلاحيتها، وتم أيضا التحقق من رخص المحلات التجارية والتزامها بالإعلان عن الأسعار.

السلع التموينية متوافرة بمقر الشركة المصرية ولا يوجد نقص فيها

وأوضحت التفتيشات والمتابعة أن السلع التموينية متوافرة بمقر الشركة المصرية ولا يوجد نقص فيها، كما لاحظ وجود إقبال من المواطنين على تلك السلع، وما زالت الحملات والمتابعات مستمرة في جميع قرى وشوارع المركز لضمان توافر السلع والإعلان الصحيح عن الأسعار.

وأكد اللواء الوزير، محافظ سوهاج، طارق الفقى، على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من توافر السلع والإعلان عن الأسعار بشكل واضح.

وشدد محافظ سوهاج، على ضرورة محاسبة المحتكرين وضبط الأسعار بما يتناسب مع قدرة الفئات المختلفة من المواطنين، موجهًا وجه رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل الحازم مع التجار والمحال التجارية التي لا تلتزم بإعلان الأسعار أو تحاول الاحتكار.