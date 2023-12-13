«التحالف الوطني» يواصل تجهيز المساعدات الإنسانية لإرسالها إلى غزة

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تجهيز قوافل المساعدات الإنسانية الجديدة لإرسالها في غزة، بعد ساعات قليلة من إغلاق صناديق الانتخابات الرئاسية.

مجلس الشباب المصري

وقال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، إن المتطوعين يواصلون اليوم جهودهم في أعمال القوافل الاغاثية، لتجهيز آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والمساعدات الطبية، وكل الاحتياجات الضرورية تمهيدا لإرسالها الى معبر رفح البري.

التحالف الوطني

وأكد عضو التحالف الوطني أن مصر العظيمة لا تنسى واجبها الإنساني تحت أي ظروف، مشيرا الى استمرار تجهيزات القوافل بجميع مؤسسات التحالف، والتي لم تتوقف منذ اشتعال الأزمة مطلع أكتوبر الماضي.