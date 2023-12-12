عضو التحالف الوطني: المتطوعون سطروا ملحمة تاريخية في انتخابات الرئاسة بكل حيادية

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن متطوعي التحالف الوطني سطروا ملحمة تاريخية في انتخابات الرئاسة بكل حيادية، مشيرا إلى أنهم شاركوا في مساعدة الناخبين على التعرف على لجانهم الانتخابية دون تدخل في الإدلاء بأصواتهم أو توجيهها لصالح مرشح بعينه.

وأضاف عضو التحالف الوطني، في تصريح للوطن، أن جهود المتطوعين كانت إضافة حقيقية للمشهد الانتخابي، موضحا أن دورهم اقتصر على توعية المواطنين بحقوقهم، وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات لاختيار الرئيس الذي يراه الناخب يعبر عنه وعن تطلعاته المستقبلية دون الإشارة إلى أي مرشح.

وتابع رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: متطوعو التحالف كان لهم دور مهم في مساعدة كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة أمام اللجان، بالإضافة إلى مساعدة الناخبين في التعرف على لجانهم الانتخابية وأماكنها، مشيدا بالعملية الانتخابية والصورة الحضارية التي خرجت مصر عليها، والتي تؤكد وعي وإدراك الشباب لحقوقهم ووجباتهم تجاه وطننا الغالي من أجل استكمال مسيرة التنمية.