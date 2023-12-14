جامعة أسيوط تنظم المؤتمر الدولي التاسع لـ«الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي»

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الخميس، انعقاد المؤتمر الدولي السنوي التاسع لقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض الروماتيزمية، بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري بالجامعة، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

افتتح المؤتمر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بكلمة أكد فيها على أهمية المؤتمر في مناقشة آخر المستجدات في الأمراض المناعية والروماتيزمية، وتبادل الخبرات بين المتخصصين في هذا المجال، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى رفع مستوى الجودة والكفاءة العلاجية للمرضى.

وخلال المؤتمر، ألقى الدكتور عصام عابدة، رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، رئيس المؤتمر، كلمة تناول فيها أهداف المؤتمر، مشيراً إلى أنه يتضمن (6) جلسات علمية، لعرض ومناقشة تحديات تشخيص وعلاج الحالات المستعصية في مجالات الروماتيزم والتأهيل، ويشمل محاضرات عن مرض هشاشة العظام، ومتلازمة مضادات الفوسفوليبيدات، والتهاب الأوعية الدموية المناعي عند الأطفال، وشلل العصب السابع الوجهي، وتأهيل بعض الأمراض.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني عمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كلية الطب بالجامعة، وبمشاركة عدد من الجامعات المصرية، والأطباء المتخصصين من مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.

وأشاد الدكتور أحمد عبد المولى، بدور قسم الروماتيزم والتأهيل على ما يقدمه من عمل متميز وجهد دؤوب، ومواكبته للتطور العلمي والبحثي والطبي؛ لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والتشخيصية لمرضى الأمراض المناعية والروماتيزمية المختلفة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العليم، إلى أن المؤتمرات العلمية تعد فرصة متميزة لتبادل الخبرات والمعارف بين رواد القطاع الطبي بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية التي يقدمها القسم.

وأكدت الدكتورة أماني عمر، على دعم الكلية للتعليم الطبي المستمر في كافة التخصصات الطبية وخاصةً الروماتيزم والطب الطبيعي، مشيدة باهتمام القسم بالأبحاث البينية وبالتكامل الإكلينيكي والتعليمي والبحثي مع الأقسام الأخرى بالكلية.

وأوضح الدكتور عصام عابدة أن تعاون القسم، ووحداته المتخصصة، مع مختلف أقسام الكلية والمستشفى، نتج عنه تقديم خدمة ما بعد الكسور الناتجة عن هشاشة العظام بشكلٍ متميز، والتي حصل عنها القسم، بالتعاون مع قسم جراحة العظام، على النجمة الذهبية من المنظمة العالمية لهشاشة العظام، لأول مرة على مستوى مصر والشرق الأوسط، وتقديم خدمة متميزة للمرضى في مختلف الأقسام من خلال عيادات التيبس العضلي، والإعاقة والخدمات المتكاملة، والشلل الوجهي.

وعلى هامش المؤتمر تقام عدد من ورش العمل، والمحاضرات النظرية، والتدريب العملي ومنها: ورشة عمل السونار العصبي والعضلي، وورشة رسم العضلات وسرعة توصيل الأعصاب، وورشة فحص الشعيرات الدموية الطرفية بالميكروسكوب.