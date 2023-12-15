أسعار الحديد اليوم الجمعة 15-12-2023 في الأسواق المصرية

أعلنت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الحديد اليوم الجمعة 15-12-2023 في الأسواق، حيث شهدت أسعار حديد عز ثباتا سعريا بعدما سجلت مبلغ الـ 40 ألفًا و927 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و917 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الحديد اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر، كما يلي:

سعر طن حديد عز

- سعر حديد عز اليوم: 40 ألفًا و927 جنيهًا.

- سعر الحديد الاستثماري: 38 ألفًا و917 جنيهًا.

- سعر حديد بشاي: 41 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العتال: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 39 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 39 ألف جنيه.

- سعر حديد المصريين: 39500 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 38 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 39 ألف جنيه للطن.