أسعار الحديد اليوم الخميس 14-12-2023 في الأسواق المصرية

أعلنت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الحديد اليوم الخميس 14-12-2023 في الأسواق، إذ تراجع سعر طن حديد عز إلى 40 ألفًا و681 جنيهًا، مقارنة بـ41 ألفًا و64 جنيهًا أمس، ليتراجع بقيمة 383 جنيهًا للطن الواحد، فيما بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و738 جنيهًا، مسجلا تراجع بنحو 179 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وترصد الوطن في السطور التالية، أسعار الحديد اليوم الخميس 14-12-2023 في مصر، كما يلي:

سعر طن حديد عز

- سعر حديد عز اليوم: 40 ألفًا و681 جنيهًا.

- سعر الحديد الاستثماري: 38 ألفًا و738 جنيهًا.

- سعر حديد بشاي: 41 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العتال: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 39 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 34 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 35 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 38 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 39 ألف جنيه للطن.