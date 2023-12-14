تبدأ 9 يناير.. جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية
كتب:
آية حسنين
04:20 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
ناصر شعبان
أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تنطلق في الثلاثاء 9 يناير لطلاب الثانوي العام وذوي الاحتياجات الخاصة والمهني.
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية
وأضاف شعبان، أنه جرى الانتهاء من وضع جدول الصف الثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية، وجاء كالآتي:
- الأربعاء 10 يناير مادة اللغة العربية.
- السبت 13 يناير- مادتي الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.
- الاثنين 15 يناير- الرياضيات البحتة.
- الأربعاء «الأحياء، الفلسفة والمنطق»
- الأحد 21 يناير- اللغة الأجنبية الأولى.
- الثلاثاء- مواد «الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية».
- الخميس 25 يناير- تطبيقات الرياضيات والجغرافيا.
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للتعليم المزدوج للثانوية الزراعية.
- يوم الأربعاء- اللغة العربية ومادة التربية الدينية.
- السبت 13 يناير- اللغة الأجنبية ومادة فيزياء عامة.
- الاثنين 15 يناير- رياضيات عامة.
- الأربعاء 17 يناير- تشغيل وصيانة معدات العجائن ومادة كيمياء عجائن ومخبوزات.
- الأحد 21 يناير- مادة مراقبة جودة عجائن ومخبوزات، ومادة ميكروبيولوجي عجائب ومخبوزات.
- الثلاثاء 22 يناير- مادة تصنيع العجائن والمخبوزات.
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