تطورات الحالة الصحية لـ المخرج أحمد البدري بعد بتر قدمه

كشف محسن البدري، ابن أخت المخرج أحمد البدري، تطورات الحالة الصحية للأخير، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة مؤخرًا، حتى بلغ الأمر ببتر قدمه اليسرى، وما أعقبه من دخوله في غيبوبة تامة.

تحسن طفيف في حالته الصحية

وقال محسن البدري، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ المخرج أحمد البدري، صارت حالته الصحية تشهد تحسنًا طفيفًا جدًا، وبدأ يستعد وعيه لكن بنسبة قليلة للغاية، ويُدرك هوية المُحيطين به داخل العناية المركزة، إذ أنه لازال تحت أجهزة الأكسجين.

وأكد أنّ الفريق الطبي المعالج لـ المخرج أحمد البدري داخل مستشفى معهد ناصر، يُتابع الحالة الصحية أولًا بأول، والوقوف على مدى تحسن الحالة، لافتًا إلى أنه لم يتضح بعد موعد خروجه من العناية المركزة، مُعربًا عن آماله بأن تشهد الحالة مزيدًا من التحسن خلال اليومين المُقبلين.

وكان المخرج أحمد البدري، قد اضطر لإجراء جراحة بتر قدمه، بعد إصابته فيها الأسبوع الماضي بجرح عميق، إذ قال محسن البدري: «أحمد البدري، مُصاب بمرض السكر منذ سنواتٍ طويلة، وأصيب في قدمه منذ شهرين تقريبًا، وكان يخضع للعلاج والمتابعة الطبية، لكنه أصيب قبل أيام بجرح كبير، وللأسف لم يتعامل معه بعناية شديدة، كونها تستوجب اهتمام بالغ الأهمية بسبب السكر».