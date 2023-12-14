صديق أحمد البدري يكشف تطورات حالته الصحية ويطلب دعم الوسط الفني

كشف هاني الشيخ، صديق المخرج أحمد البدري والذي خضع منذ أيام لعمليه جراحية أدت إلى بتر قدمه، تطورات حالته الصحية بعد تدهور حالته الصحية، مطالبا الوسط الفني بدعمه.

وكتب الشيخ قائلا: «ليه الناس بقت قاسية كده ووحشة مع بعضها، صديقي الغالي المخرج أحمد البدري كان كويس مع كل الناس وياما خرج نجوم وطول عمره صاحب واجب مع الكل، ليه لما يبقى في أصعب أيام حياته ومحتاج الدعم حتى لو بكلمة مايلاقيش، ده زيارة المريض صدقة إحنا بنتصل بالناس عشان يجوا يزوروه بس ويعملوا له دعم نفسي بعد بتر رجله وإن الحالة عمالة تتدهور، وكله قال مش فاضي ولا واحد من زمايله وأصدقائه زاره.. معقولة يا ناس».

وأضاف قائلا: «لكن طبعا لو توفاه الله كله هايروح عامل بوست على الفيسبوك ويقول صاحبي وحبيبي، مش كده؟، الراجل رجله اتشالت.. وفيروس في الدم ومشكلة في الرئة وسكر مرتفع وتنفس صناعي.. ومحدش من زمايله زاره، زوروا المرضى عشان لما تمرضوا تلاقو اللي يسأل عليكم ادعو لبعض بالشفاء عشان لما تتعبو تلاقوا اللي يدعلكم».

واختتم قائلا: «الناس اللي بتقعد تسأل عن العنوان، هو في معهد ناصر اللي على الكورنيش، الرعاية المركزة من 4 إلى 5 روحوا زوره واخلصوا النية لله ربنا يشفيك ويعافيك يا بدري ويشفي ويعافي كل مريض».