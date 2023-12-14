نسبة تنفيذ المرحلة الأولى بميناء الصيد في رشيد 98%

عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا بشأن مناقشة إنهاء الأعمال المتبقية بالمرحلة الأولى بميناء رشيد، إذ أكد أنها تشهد طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها مشروع ميناء الصيد، الذي يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، إذ أنه يعد من المشروعات القومية العملاقة، وسيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة.

مشروع تطوير مدينة رشيد

وخلال الاجتماع، تم عرض مشروع تطوير رشيد، إذ تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، كما تم حصر جميع الأعمال المنفذة بمعرفة جهاز الإشراف.

وأشار إلي أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولي للمشروع قد بلغت حوالي 98% وذلك للجزء الشمالي من المشروع والمتضمن «محطة الكهرباء - أعمال البلاطات الخرسانية للرصيف - أعمال الموقع العام»

بالإضافة إلى المباني التالية «مبنى- الإستراحة - مبني ورش المعدات - مخزن المعدات الثقيلة - الإدارة الهندسية - مبني ورش الطلاء بالملحقات - الخزان العلوي - المنشآت الخاصة ببيع الأسماك».

وأشار «بدر»، إلي أهمية المشروع نظراً لدوره المأمول فى تنمية الموارد الإستثمارية للمحافظة هذا بالإضافة إلي مستهدفات الدولة الإجتماعية من المشروع وعلي رأسها مكافحة الهجرة الغير شرعية ورفع مستوي المعيشة لدي المواطنين.

وأكد السكرتير العام، أن كل أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة.