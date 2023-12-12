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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة البحيرة: حضور كثيف فاق كل التوقعات بالمحافظة

كتب:

هاجر عمر
10:05 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
المستشار محمد عبد العظيم رئيس لجنة المتابعة بمحافظة البحيرة

المستشار محمد عبد العظيم رئيس لجنة المتابعة بمحافظة البحيرة

أعرب المستشار محمد عبد العظيم رئيس لجنة المتابعة بمحافظة البحيرة، عن شكره وامتنانه لجموع الشعب المصري، لممارسة حقهم الدستوري، والحضور الكثيف الذي فاق كل التوقعات.

وأضاف «غنيم»، في حديثه خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية، أن عدد الناخبين بمحافظة البحيرة 4226540 ناخبا، لافتا إلى أن عدد اللجان الفرعية 855 وعدد اللجان العامة 18.

وأردف أن البحيرة تضم 24 لجنة للوافدين على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن نسبة الناخبين كثيفة بالمحافظة.

وكشف أنه جرى الانتهاء من عملية التصويت، عدا بعض اللجان البسيطة، ما زال الناخبين يتم الإدلاء بأصواتهم.

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