رصف منطقة الأطباء في البحيرة بتكلفة مليونين و 750 ألف جنيه (صور)

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء محمد زايد، بمتابعة أعمال تمهيد منطقة حي الأطباء للرصف، ضمن الخطة الاستثمارية، بمساحة 1.2 كيلومتر وبتكلفة مليونين و750 ألف جنيه؛ لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نائب بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ.

توجيهات برفع كفاءة الطرق في البحيرة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها؛ لتحقيق السيولة المرورية/ وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك ضمن الخطة الاستثمارية لطرق البحيرة لعام 2024، إذ تشهد العديد من طرق مدن ومراكز محافظة البحيرة عمليات تمهيد يعقبها عمليات رصف، وذلك في إطار توجيهات نائب محافظ البحيرة، كما شددت بالمتابعة الميدانية لخطة الرصف على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.