رفع 383 حالة إشغال طريق وتحرير 15 محضر إزالة في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة جميع الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أي مخالفات فور رصدها.

وشددت نائب محافظ البحيرة على عدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركة المرورية.

حملة إزالة إشغالات في مدينة دمنهور

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر دمنهور بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 265 حالة إشغال بنطاق عدة مناطق «الشاذلى - جلال قريطم - عرابى - المعهد الدينى - التيار العالى - الروضة - النافورة».

تحرير 15 محضر إزالة إشغالات في البحيرة

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 63 حالة إشغال طريق مخالف وفي رشيد 25 حالة و30 حالة إشغال طريق مخالف بأبو حمص حمص، كما تم تحرير 16محضر إشغال.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.