الهلال الأحمر المصري: تدريب دفعة جديدة على إجراءات الطوارئ بشمال سيناء

استقبل فرع الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء، دفعة جديدة من المتطوعين لتدريبهم على إجراءات الطوارئ، ضمن الدفعات التي يجري إعدادها لتجهيز المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة بشكل يومي.

وعقد أحمد عزت مدير إدارة العمليات في الهلال الأحمر المصري اجتماعا مع الدفعة الجديدة في مدينة العريش، وجرى تدريبهم على الإسعافات الأولية، تمهيدا لتوزيعهم على نقاط المساعدة في معبر رفح البري والمخازن الاستراتيجية للهلال الأحمر في مدينة العريش.

ونشرت الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء صورا لتدريب المتطوعين على إجراءات الطوارئ، والفحوصات الطبية السريعة كقياس الضغط والسكر وإجراءات الطوارئ لحين تدخل الفرق الطبية.

استمرار تجهيز المساعدات

وتستمر فرق الهلال الأحمر، في تجهيز المساعدات الغذائية والطبية بالمخازن الاستراتيجية للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقال بيان رسمي للهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، إن المتطوعين بمراكز الخدمات اللوجيستية يعملون على فرز وتجهيز المساعدات الإنسانية العاجلة، لنقلها عبر الجسر البري الرابط بين المراكز اللوجيستية وقطاع غزة.