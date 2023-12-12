الهلال الأحمر المصري.. متطوعون رغم أي ظروف لخدمة الناخبين

حرص محمد فتحي المتطوع ضمن فريق الهلال الأحمر المصري على أن يكون حاضرًا وسط زملائه المتطوعين رغم إصابته، لخدمة الناخبين وتأمينهم طبيًا في حال ظهور أي حالات تحتاج إلى الإسعافات الأولية.

يعاني محمد فتحي من إصابة في ذراعه الأيمن، ولكن هذه الإصابة لم تمنعه من أن يؤدي دوره التطوعي، مؤكدًا أن مشاركته تعتبر واجبًا وطنيًا يجب أن نحرص على تأديته.

يقول المتطوع محمد فتحي، إن فريق عمل الهلال الأحمر المصري متواجد على مدار الثلاثة أيام من الانتخابات الرئاسية، متواجدين في جميع اللجان بمدينة نصر ومصر الجديدة، من خلال المرور على كل لجنة من أجل مساعدة أي مواطن يحتاج الى اسعافات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وعن أكثر الحالات التي يقابلها فريق الهلال الأحمر المصري، أثناء مروره على اللجان وتحتاج إلى إسعافات، أوضح المتطوع محمد فتحي، أن هذه الحالات تتنوع ما بين حالات إغماء إو إجهاد عضلي وعدم الحركة، وفي حالة تطلب الامر الى استعداء الاسعاف نقوم بطلب الاسعاف.

وأوضح فتحي، أن فريق عمل الهلال الأحمر في لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، يتكون من خمسة افراد بالاضافة الى القائد.