فنان وحيد يزور المخرج أحمد البدري في المستشفى بعد بتر قدمه.. من هو؟

قال محسن البدري، ابن أخت المخرج أحمد البدري، إنّ الأخير لازال يتواجد داخل الرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، وشهدت حالته الصحية تحسنًا طفيفًا، منذ بتر قدمه الأسبوع الماضي.

وأوضح محسن البدري، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المخرج أحمد البدري، لم يزوره أحد من الوسط الفني كله، منذ دخوله الرعاية المركزة، أو سؤالًا من أحدهم لأفراد أسرته التي ترافقه في المستشفى، كنوعٍ من الدعم والمساندة، باستثناء فنان وحيد.

الفنان الوحيد الذي يزور المخرج أحمد البدري

وأشار إلى الفنان منير مكرم، هو الفنان الوحيد الذي يزور المخرج أحمد البدري، ممثلًا عن مجلس نقابة المهن التمثيلية، قائلًا: «بيجي يقعد معاه كل يوم، ويقدم له الدعم، ويتابع مع الفريق الطبي المعالج، تطورات حالته الصحية أولًا بأول».

وكان المخرج أحمد البدري، قد اضطر لإجراء جراحة بتر قدمه، بعد إصابته فيها الأسبوع الماضي بجرح عميق، إذ قال محسن البدري: «أحمد البدري، مُصاب بمرض السكر منذ سنواتٍ طويلة، وأصيب في قدمه منذ شهرين تقريبًا، وكان يخضع للعلاج والمتابعة الطبية، لكنه أصيب قبل أيام بجرح كبير، وللأسف لم يتعامل معه بعناية شديدة، كونها تستوجب اهتمام بالغ الأهمية بسبب السكر».