زواج بالحبر الفسفوري.. تصويت العرسان أبرز مشاهد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

مشاهد العرسان داخل اللجان الفرعية بعدد من المحافظات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مبهجة وحولت الفرحة إلى فرحتين الأولى بليلة الزفاف والثانية بالمشاركة السياسية في الانتخابات، لتصبح علامة وذكرى لا يمكن نسيانها لأنها ارتبطت بحدث مصر والعالم كله متابع عمليات اختيار رئيس لجمهورية مصر العربية.

رصدت «الوطن»، مواكب الزفاف التي استقرت أمام اللجان لينزل منها العرسان للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع في عدد من اللجان ببعض المحافظة، وعقبها غمس أصابعهم بالحبر ليصبح «زواج بالحبر الفسفوري».

عروسان بقنا يصوتان داخل لجنة الانتخابات الرئاسية

وفي لجنة عزبة البوصة بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، تمكن عروسان قبل دقائق من غلق اللجان في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، من الدخول حرم اللجنة والتوجه إلى اللجنة والإدلاء بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية.

العروسان اللذان دخلا اللجنة وهما حاملان علم مصر، كانا حريصين أن لا تمر هذه المناسبة دون ربطها بحدث مثل العرس الانتخابي الديمقراطي الذي تشهده مصر.

وقال أحمد علي، أحد أقارب العروسين، إن العروسين منذ عرف أن موعد ليلة زفافهما يتزامن مع عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، عقدا النية على المشاركة بالتصويت داخل لجنتهما في إحدى مدارس القرية، وسط زغاريد الأقارب.

عروسان والمعازيم يدلون بأصواتهم بالوادي الجديد

وفي مدينة مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حرصا عروسان على الإدلاء بصوتيهما داخل لجنة الخارجة.

كما دعا العريس المعازيم أيضا بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، وهو ما لبى طلبه لتكون مناسبة عظيمة في ليلة العمر، داعيا كافة المواطنين بمحافظة الوادي الجديد، بضرورة الإدلاء والمشاركة في العملية الانتخابية.

عروسان في الأقصر يدليان بصوتيهما في الانتخابات

وفي محافظة الأقصر حرص عروسان على الإدلاء بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل اللجنة الفرعية بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات بمركز الأقصر.

وقال عبدالرحيم فوزي، العريس، إنه خلال الاحتفال بليلة الزفاف، قررت وزوجتي الذهاب إلى اللجنة للمشاركة في الواجب الوطني بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، الأمر لاقى استحسان المعازيم.

وأكد عندما وصلت اللجنة أنا وزوجتي العروس، استقبلنا رئيس اللجنة وساعدنا في الإدلاء في صناديق الاقتراع، مؤكدا أننا لمشاركتنا في هذا الحدث نعمل على بناء وطن متماسك من أجل مستقبل أولادنا الذي سيكرمنا الله بهم.