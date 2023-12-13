حالات وقف صرف المعاش.. بينها زواج الابنة بعد وفاة الأب

عدد كبير من المواطنين، يستفيدون من المعاشات التي توفرها الدولة المصرية، متمثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، هناك حالات يتم إيقاف الصرف لها.

حالات وقف المعاش

ويحرص العديد من المواطنين، على تجنب بعض الأشياء التي توقف استحقاقهم للمعاشات، وخلال السطور التالية؛ ترصد «الوطن» الحالات التي يتم فيها وقف المعاش.

1- وفاة صاحب المعاش المُستحق الأول.

2- إنّ تزوجت البنت أو الأخت أو الأرملة بعد الوفاة.

3- حصول المستحق على عمل يكافئ المعاش في القيمة المالية أو يزيد عنه.

الحصول على معاش آخر

4- توفير فرصة الحصول على معاش آخر يكون أعلى من معاش المتوفى.

5- بلوغ الابن أو الأخ سن 26 عامًا.

6- زوال سبب العجز عن العمل في بعض الحالات.

7- تطبيق الدخل الأعلى لكل الحالات التي تعمل أو تأخذ معاش آخر.

8- صرف الفرق للمستحق في حالة ما إذا كان الدخل أقل من قيمة المعاش أو الراتب.