جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تحديد مواعيد وجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية، من أجل الفصل الدراسي الأول سواء للعام أو للصم والبكم والمهني، والتي من المقرر أن تبدأ الخميس 18 يناير.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية

وأشار شعبان، في بيان له، إلى أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الدقهلية جاءت كالآتي للشهادة العامة:

- يوم الخميس 18 يناير، مادة اللغة العربية والخط والإملاء

- يوم الأحد 21 يناير، لمادة الجبر والاحصاء ومادة التربية الدينية

- يوم الاثنين 22 يناير، لمادة اللغة الأجنبية، والحاسب الآلي.

- يوم الثلاثاء 23، لمادة الهندسة والتربية الفنية

- يوم الأربعاء، 24 يناير لمادة الدراسات الاجتماعية

- يوم الخميس 25 يناير، لمادة العلوم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للصم والبكم بالدقهلية

وحدد شعبان جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي للصم والبكم في محافظة الدقهلية كالتالي:

- يوم الخميس 18 يناير لمادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 21 يناير لمادة العلوم ومادة الرسم الفني.

- يوم الاثنين 22 يناير لمادة اللغة الأجنبية ومادة الحاسب الآلي.

- يوم الثلاثاء 23 يناير لمادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الدينية.

- يوم الأربعاء 24 يناير لمادة الرياضيات.

- يوم الخميس 25 يناير لمادة علم أصول الصناعة.